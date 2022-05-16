(波蘭新住民_札芮特)

許多新住民是台灣最佳的文化交流大使！來自波蘭新住民札芮特，擁有烘焙好手藝，她製作的蛋糕種類豐富，傳承波蘭傳統風味，獲得許多台灣饕客的喜愛。住在台南善化也透過網路分享，成立「波蘭女孩在台灣」的部落格，向全球介紹台灣各地風景和美食文化，吸引不少外籍朋友點閱，成功行銷台灣！

(德國新住民_林嫵恬)

聽過馬術治療嗎？來自德國的媳婦林嫵恬，是台灣的馬術治療教母，為了讓身心障礙的孩子 ，能維持身體機能，她致力推動用馬匹，進行物理治療，來鍛鍊孩子們的平衡感，並打開封閉的心房，但林嫵恬為何會走上這條路？是因為她的女兒，本身是腦麻患者， 所以她深刻了解，做為母親還有教練的心情，也支持她用更溫柔且堅定的力量，創造馬背上的奇蹟。

(紐西蘭新住民_Adam)

台紐新二代Adam，從小在台灣長大，大學畢業後，還到紐西蘭學習飯店經營管理！而來自紐西蘭的父親，當年選擇離鄉背井來台灣，先從冰淇淋店起家，後來擴展成了小有名氣的餐廳，店內的酸麵包與各種異國美食都是招牌，不過家中餐廳經營多年，也面臨轉型壓力，與家人協議後，Adam決定回公司幫忙，也將餐廳改為專門提供西點麵包的中央廚房，成功接班轉型。

(香港新住民_陳頌鈞)

在旅行時的際遇，可能改變了一生！不知道您有這樣的經驗嗎？從香港移居台灣的陳頌鈞跟藍珮琪夫妻，就是因為在台灣旅行時，受到一對經營民宿的夫妻啟發，讓他們決定來台灣開文創商店。集結理念契合的台港設計師，將具有文化特色的商品上架販售，還透過手作坊，讓有興趣的民眾體驗，希望以不同形式，推廣文創的美好。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人Taiwan Bravo》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也上傳各大社群平台，歡迎追蹤訂閱《我們一家人Taiwan Bravo》節目。

精彩節目請鎖定週日下午2點 三立電視CH54台 我們一家人Taiwan Bravo

內政部移民署與三立電視與共同製作 新住民發展基金補助 廣告