大陸A股三大指數16日開高，但大陸國家統計局10點公布4月份包括投資、消費、房地產開發、工業增加值等多項經濟數據全都遜於預期且大幅下降後，滬深兩市快速轉跌。
上證指數開盤報3,100點，升16點或0.53％；截至10點30分，報3.077.56點，下跌6.72點，跌幅0.22％。
深成指開盤報11,251點，升91點或0.82％；現報11,141.57點，下跌18.22點，跌幅0.16％。
滬深300指數報4,015點，升26點或0.66％；現報3,969.22點，下跌19.38點，跌幅0.49％。
創業板指數開盤報2,376點，升18點或0.78％；現報2,350.23點，下跌7.93點，跌幅0.34％。
大陸官方15日宣布下調首套房貸款利率下限，帶動房產股升逾2％，成為16日強勢概念股。中國人民銀行及銀保監15日公布，首套住宅商業性個人貸款利率下限，調整為不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）減20個基本點，而第二套住宅貸款利率政策下限按照現行規定執行。
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