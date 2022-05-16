1名網友在《爆怨公社》發文，他下班回家找車位時，發現公有停車格被「請勿停車」的牌子霸佔，讓他直呼太誇張，請警方到場協助後，原PO對路霸喊話：「是警察叫我停的，車被破壞一定找的到你」，貼文一出引起網友熱議。

原PO在臉書社團《爆怨公社》抱怨，他下班回家時，在附近尋找停車位，繞了好幾圈後突發現，前方公有停車格遭放置請勿停車的牌子，他7年以來第一次見到如此誇張的景象，竟有民眾私自霸佔公有停車位，報警請熱心員警協助處理後，原PO在文末寫下：「警察叫我停的喔，我車被破壞一定找的到你」。

網友們紛紛留言提醒：「違規魔人可能真的敢對你怎樣哦，畢竟他們都喜歡欺負一般民眾」、「那是機車可能拖到旁邊了 ，記得車子四面八方拍照一下」、「警察沒有順便處理人行道上的」、「應該是跟警察確定有沒有監視器直照這個車位吧，沒有監視器的前提下，板金車窗被毀損，這樣找的到人」、

不少人和原PO分享先前遇過的路霸：「鄉下很多，還有停車格在住家外面，直接停騎樓佔了一半的格子，其他人也不能停」、「我還遇過放金桶的」、「超多這種人，為了佔車位，放盆栽，放安全帽，放外送取餐盒，真的無奇不有」、「一堆佔地為王的路霸，買一樓送路邊停車，還把整個把花盆弄超出去的」。