上周五美股主要指數強勁反彈，但中國最新公布的經濟數據意外疫弱，引發這個全球第二大經濟體可能在第二季陷入萎縮的擔憂，周一南韓KOSPI指數盤中由升轉跌，目前暫跌0.18%，報2,599.58點，稍早前一度上漲1%。

分析師表示，南韓股市在強勁的低接買盤帶動下開高，但中國經濟數據導致盤勢反轉。

消息方面，稍早前南韓央行總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）表示，現在就決定南韓是否需要大幅升息仍為時過早。他表示需要看到更多7、8月份的數據，才能決定南韓是否需要升息50個基點。

中國4月社會消費品零售總額年減11.1%，4月規模以上工業增加值年減2.9%，此外，中國4月新增人民幣貸款創下近4年半新低。數據凸顯出嚴格的防疫封控對中國經濟造成的重大衝擊。

重量級個股方面，科技巨頭三星電子跌0.15%，SK海力士跌1.78%，LG Energy Solution跌0.75%。

外資盤中賣超韓股405億韓元。

韓元目前漲0.27%，報1,280.7兌一美元。