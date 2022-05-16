晶圓代工廠茂矽(2342)2022年首季業內外皆美、獲利登近5季高點，且4月營收躍升至逾8年半高點，今年營運展望仍樂觀。茂矽股價4月底下探33.5元的10個月低點後止跌回升，今（13）日在買盤敲進下開低走高，早盤放量勁揚4.61％至42元，領漲晶圓代工族群。

茂矽2022年首季合併營收5.24億元，季減0.98％、年增27.67％，毛利率27.87％、營益率15.37％，分創近11年、近15年、近26年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.33億元，季增達60.38％、年增達近2.06倍，每股盈餘（EPS）0.85元，雙創近5季高點。

茂矽2022年4月自結合併營收1.9億元，月增4.72％、年增達37.17％，創2013年9月以來逾8年半高點。累計前4月合併營收7.15億元，年增達30.07％，續創近11年同期高點。公司先前表示，目前產業需求仍相當健康，對今年整體營運展望仍樂觀看待。

茂矽董事長暨總經理唐亦仙在營業報告書中指出，今年企業將面臨原物料上漲及交期不確定性，數位轉型與永續發展則是未來兩大方向，預期在車用電子、5G、智聯網（AIoT）和高速運算（HPC）等領域將是半導體市場主要成長來源。

唐亦仙表示，茂矽的場截止絕緣閘雙極電晶體（FS IGBT）新產品已開始送樣，預計本季完成初步認證、目標第三季小量試產，除鎖定家電與工規市場外，亦配合客戶需求伺機接入車規應用，盼奠定未來穩健成長動能。

此外，茂矽長期深耕功率元件相關電源管理產品，為因應未來需求持續成長，除與策略伙伴簽訂長期供貨合約以共創雙贏，並力求改善良率及生產效率、積極擴充瓶頸機台產能，預計下半年可將產能逐步提升10％。