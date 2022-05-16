南韓女星Lizzy（朴修映，리지）由女團「After School」身分出道後，憑著亮麗外表、火辣身材備受矚目，女團解散後開始朝向戲劇圈發展，但在2021年5月爆出酒駕風波後，便受到眾人撻伐、幾乎斷送演藝事業。而近日她貼出努力生活的近況，卻被眼尖的網友發現她疑似「變臉」。

Lizzy於去年5月參加朋友聚會後，酒駕撞上計程車司機引發爭議，雖Lizzy事後緊急出面道歉，計程車司機送醫後也無大礙，仍止不住大眾的怒火，使她演藝事業跌入谷底，幾乎消失於螢光幕前，事隔4個月後她才獻身於IG開直播道歉並表示這段時間不斷收到網友逼她去死的留言，讓她身心受創精神疑似出現問題，甚至一度情緒激動表示「我的人生就此結束了」、「再見我的人生」，令粉絲相當擔心，所幸她後來出面解釋即將展開全新的生活，眾人才鬆了一口氣。

Lizzy本月13日也再度更新近況，雖貼文中沒有太多的文字，但照片中可以看到她手拿著藍色的造型氣球，開心的對著鏡頭拍照，而她原本就只有巴掌大的臉蛋，現在看起來又更加小巧精緻，引發部分網友猜測她疑似「進場維修」，直呼「差點認不出來」，而其他網友則是對於她展開新生活表示支持，紛紛留言「好好生活就對了，別再做錯事」、「姊姊又變更美了」引發網友熱烈討論。

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