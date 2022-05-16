全球領袖今天陸續前來阿拉伯聯合大公國，哀悼阿聯元首哈里發辭世，新任阿聯元首穆罕默德並與法國總統馬克宏舉行會談。

這是馬克宏（Emmanuel Macron）上週展開第2任期後首次出國訪問，他向穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）表達對哈里發（Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan）久病辭世的哀悼。

除了馬克宏，接下來英國首相強生（Boris Johnson）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與國務卿布林肯（Antony Blinken）等各國領袖也將前來致意。

阿聯因財富、石油資源和戰略位置，在中東等地影響力日增。

哈里發2014年中風後，穆罕默德就是阿聯的實質統治者。哈里發的死因並未公布。

埃及、伊拉克、約旦等國元首昨天都已前來致意。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110516