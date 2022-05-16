東陽（1319）自結4月合併稅前淨利2.05億元、年增466％，累計前4月合併稅前淨利5.92億元、年增72％，每股稅前淨利0.98元，4月與前四月獲利分別創下2020年新冠疫情爆發以來，單月與同期新高紀錄，凸顯營運已經回升至疫情前水準。

東陽總裁吳永祥指出，AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業群因應市場逐漸回穩，加快生產與物流排程，滿足交貨需求，同步加快輕量化產品的開發進度，掌握新能源車市場利基。