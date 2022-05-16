走出疫情低潮 東陽4月稅前淨利年增4.66倍 12:042022/05/16 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東陽（1319）自結4月合併稅前淨利2.05億元、年增466％，累計前4月合併稅前淨利5.92億元、年增72％，每股稅前淨利0.98元，4月與前四月獲利分別創下2020年新冠疫情爆發以來，單月與同期新高紀錄，凸顯營運已經回升至疫情前水準。 東陽總裁吳永祥指出，AM（售後維修）、OEM（車廠代工）汽車零件事業群因應市場逐漸回穩，加快生產與物流排程，滿足交貨需求，同步加快輕量化產品的開發進度，掌握新能源車市場利基。 上市公司4月及前4月營收年增報佳音 《金融股》國泰金4月獲利近百億元 前4月每股賺3.33元 #東陽 #合併稅前淨利 #走出疫情 #稅前淨利 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股弱勢行情 券商4月獲利僅4家逾億 04:102022/05/11 證券．權證 崑鼎 前四月每股賺6.12元 04:102022/05/14 證券．權證 台幣大貶助攻 國泰金4月賺近百億 04:102022/05/11 財經要聞 上市公司4月營收報喜 04:102022/05/12 證券．權證 觀光餐飲股 首季大豐收 04:102022/05/11 證券．權證 《汽車股》東陽前4月稅前EPS0.98元 今年營運彈升可期 10:382022/05/16 財經 上市櫃4月營收3.33兆 同期最優 04:102022/05/11 財經要聞 陸封控衝擊 板卡廠4月營收衰退 04:102022/05/11 產業．科技 寶雅 4月營收年增3.56％ 04:102022/05/11 證券．權證 新東陽植物肉粽飄松露香 04:102022/05/15 《旺來報》 量價齊揚 中鋼4月奏凱歌 04:102022/05/11 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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