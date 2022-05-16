儘管4月以來潔淨能源指數表現未能延續第一季大漲格局，呈現漲多拉回走勢，但這波修正已達近一年低點，加上太陽能財報公布顯示淡季不淡的行情仍存在，有利適度逢低加碼，趁早進場布局全球潔淨能源。

富蘭克林華美投信指數商品投資部主管李舒禾表示，4月以來潔淨能源修正，主要因市場擔憂Fed升息，或比原先預期來的更快更多，及美國商務部（DOC）正式啟動對東南亞四國太陽能關稅調查，令指數來到近一年的低點位置。但太陽能產業第一季財報率先公布，從營收及獲利結果來看，產業上游及下游部分表現亮眼，呈現淡季不淡的現象，其中S&P500成分股，太陽能下游逆變器廠商Enphase Energy，財報連17季超乎預期，令市場驚豔。

4月美國對東南亞四國課徵進口關稅調查，衝擊美國公用事業太陽能安裝需求，出現負面消息有，包括若DOC認定違規將對這些地區進口的太陽能電池板徵收50～250％關稅，美商務部最快將在今年8月底完成調查，並可能在明年1月做出最終決定，將在兩年內公佈實際稅率及金額，意味在2025年前完整的政策才出台，這段期間產業界在採購方面面臨高度不確定性。

李舒禾分析，根據過去歷史經驗顯示，DOC制定關稅政策後政府多會搭配多種配套措施化解負面衝擊，該政策也大幅影響拜登政府潔淨能源長期目標，預期若推行關稅政策將面臨到民主黨及產業界強力反對。最新消息傳出，美國商務部考慮將加快調查進度，並發文徵詢業內意見，研判後續政策仍有斡旋空間。

展望未來，李舒禾認為，雖然短期面臨美太陽能關稅調查負面影響，但現階段產業界強力反對下，研判美國商務部將採取溫和政策的機率較高，加上近期消息指出，美參議院考慮重新審查美國BBB法案的潔淨能稅收抵免計畫，若後續提案有望底定並送交參議院投票，屆時美國潔淨能源投資需求將重啟強勁趨勢。

此外搭配歐盟執委會預計將在年中宣布明確的潔淨能源政策目標，並寫入立法當中讓歐洲各國推動政策，下半年潔淨能源產業仍具政策題材支持，待融冬雪化盡、便是春天。

國際局勢不穩，加上對通膨增溫、美國升息等擔憂，造成市場波動加劇，各類資產都面臨估值調整，影響投資信心，此時不妨挑選產業發展趨勢具利基型的ETF逢低切入，並長期佈局，掌握後續潔淨能源產業勝出的機會。