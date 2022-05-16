人民幣中間價升 在岸、離岸續貶 12:042022/05/16 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價16日報6.7871元，較上個交易日（13日）報價6.7898元上調27個基本點，漲幅0.04％，也是中間價終止先前連六貶。 不過在岸、離岸市場則未受中間價上揚帶動，持續低迷。截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.7938元，較上日收盤價6.7830元下跌108個基本點，跌幅0.16％。 人民幣兌美元離岸價報6.8107元，下跌116個基本點，跌幅0.17％。 人民幣中間價續創一年半新低 人行連20日百億逆回購 銀保監會喊話 人民幣止跌回穩 #上揚 #基本點 #在岸 #離岸 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 進入6.7元時代！人民幣中間價跌235個基點 續創一年半新低 11:432022/05/10 財經 2年期定存單標售 創三個指標紀錄 20:132022/05/13 財經 打造離岸風電建設基地 環評大會同意台北港南區進入二階環評 16:502022/05/11 財經 台灣金融風險指數TAIFRI連4個月攀升 14:122022/05/10 財經 產經解析－全球股市波動 留意四大潛在機會 04:102022/05/15 全球財經 未重演網飛噩夢 Disney+第二季訂戶勁增 20:522022/05/12 財經 2年期定存單得標利率1.525％ 創新高 04:102022/05/14 財經要聞 TAIFRI四月上揚至98.6 台灣金融風險指數連4月攀升 04:102022/05/11 金融．稅務 台中港風車大道外海有浮屍！ 台中港務消防隊與海巡打撈上岸 13:362022/05/10 社會 跌勢加劇 在岸人民幣12日重貶626基點 17:532022/05/12 財經 人民幣中間價 跌破6.7關卡 04:102022/05/11 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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