人民幣兌美元中間價16日報6.7871元，較上個交易日（13日）報價6.7898元上調27個基本點，漲幅0.04％，也是中間價終止先前連六貶。

不過在岸、離岸市場則未受中間價上揚帶動，持續低迷。截至10點40分，人民幣兌美元在岸價報6.7938元，較上日收盤價6.7830元下跌108個基本點，跌幅0.16％。

人民幣兌美元離岸價報6.8107元，下跌116個基本點，跌幅0.17％。