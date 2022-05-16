生技醫療產業在全球利空環伺下，表現相對抗跌，主要因三大條件的支持，包括產業基本面穩健、各次族群創新動能強勁、產業題材豐富，加上類研發成果和新藥核准態勢延續，中長期表現仍不看淡，短線逢回不失為長期投資布局的機會。

法人表示，面對通膨壓力罩頂、聯準會（Fed）加速升息的環境，今年來全球金融市場可說是流年不利，在市場投資情緒謹慎下，主要股市走低，醫療保健股同樣也回檔修正，但整體來看，醫療保健族群因評價相對便宜，近期市場恐慌，表現相對抗跌。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，生技醫療產業無論是疫情流感化，或人口老化趨勢，以及其他種種常見的現代文明病，都對生技醫療產業帶來龐大的需求支撐，產業獲利表現也保持穩健態勢。

以美國來看，近期公布第一季企業財報，S&P500指數中已公布財報的企業裡，醫療保健股營收與獲利成長，維持雙位數表現，企業營運仍屬穩健，且根據外資券商統計，醫療保健股也是當前唯一評價便宜的防禦性股票，在目前金融環境更有利於其表現。

蔡詠裕認為，次產業而言，在市場需求多元下，包括製藥、生技、醫材等產品及技術持續推陳出新，包括結構型心臟、骨科機器人、糖尿病監測等，成長前景值得期待。

且生技醫療產業題材豐富，併購活動熱絡，接下來眾多重量級國際醫學年會及展覽陸續登場，包括美國芝加哥臨床腫瘤學會年會、美國糖尿病學會年會、國際生技展、美國眼科學會年會將舉行，相關研究成果與商機的釋出亦可望增添市場話題，相關類股表現可持續關注。