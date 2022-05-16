南亞島國斯里蘭卡的經濟處於崩潰邊緣，正面臨1948年獨立以來最大的金融危機，一連串錯誤的經濟政策與腐敗的政治文化，被認為是陷入困境的主要原因，斯里蘭卡財政部長也警告，該國將面臨2年甚至更長的經濟黑暗期。

日經亞洲評論報導，斯里蘭卡出現經濟風暴的原因有很多面向，2019年大城可倫坡及多個城市發生爆炸事件，重創賴以為生的旅遊業，加上新冠疫情肆虐，使得斯里蘭卡的外匯收入驟降。

壓垮斯里蘭卡經濟的最後一根稻草則是俄羅斯入侵烏克蘭引發大宗商品價格上漲，導致進口成本上升、外匯儲備下降、供應鏈短缺及高通貨膨脹的惡性循環，這讓財政部長Ali Sabry不得不警告，「我們應該要早點接受國際貨幣基金組織的協助，接下來必須忍受至少兩年甚至更長的經濟困難時期。」

此外，拉賈帕克薩（Rajapaksa）家族長期把持當地政權，裙帶關係與迂腐的政治文化更是該國經濟體質無法好轉的原因，其家族雖曾在2015年被趕下台，斯里蘭卡也藉此機會推動結構改革並加強財政基礎，換取國際貨幣基金組織15億美元的貸款安排。

但2019年斯里蘭卡發生多起爆炸事件，拉賈帕克薩家族再次拿回執政權，但他們反而改變經濟政策，減稅措施讓政府收入減少13.6億美元，導致後來斯里蘭卡未能償還債務，處在違約的風險中，只能在國際貨幣基金組織的介入下進行結構性改革。

斯里蘭卡的經濟狀況在這兩年快速惡化，4月也傳出他們希望大陸能提供25億美元（約新台幣725億）的援助，其中10億美元償還7月到期的債務，剩下15億美元則是貸款，用於購買大陸產品。

近日斯里蘭卡多地更發生暴亂，讓總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）宣布辭職，由反對黨領袖威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）接任總理，不過總統仍是由馬興達的弟弟戈塔巴雅．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）擔任，種種狀況仍無法平息民眾怒火。