水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)Q1業績不佳、Q2雖會較好但仍保守以待，今日股價雙雙壓低整理，水泥族群人氣渙散，嘉泥(1103)及東泥(1110)等全數下跌，僅環泥(1104)上漲2%。

大陸區因疫情影響市場需求，水泥雙雄台泥、亞泥首季成績乏善可陳，由於4月水泥市場仍持續受到雨季及開工率不高的影響，預期第2季營運雖會比首季來復好，但仍保守以待。

首季大陸水泥價格雖有成長，但無法彌補煤價成本大幅上漲，台泥首季稅後淨利12.04億元，較去年同期大減63.7%，每股盈餘0.2元。亞泥第首季毛利率15.1%，稅後淨利25.34億元，每股稅後0.76元。

受市場需求下滑、疫情擴散封城影響，中國大陸國家統計局發布數據顯示，首季全中國大陸水泥產量季減少11.85%、年減少12.1%，預期第2季中旬將漸漸恢復正常水準。隨著第2季降雨量下降及開工率提升逐漸復甦，水泥雙雄的營運可望回穩。