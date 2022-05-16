捷運是城市發展的指標！台中市海線地區長年來發展牛步化，民眾抨擊儼如是「二等國民」！市議員吳敏濟16日為民請命，要求市府應將捷運延伸到清水及大甲幼獅工業區，並加速海線鐵路雙軌高架及甲后環線規畫進度，以帶動海線快速發展。交通局長葉昭甫說，將納入路網修正規畫檢討。

吳敏濟指出，捷運橘線目前進行可行性研究規畫，從台中國際機場經中科、水湳及一中商圈到台中火車站，再經中興大學、軟體園區到霧峰省議會，全長29.2公里，在台中車站與綠線、藍線及台鐵交會；捷運橘線所處有工業區、商圈、車站、學校及行政單位。

海線居民表示，橘線在台中火車站與其他路線交會，可見除人口也需考量工商發展，橘線應從機場往北到清水及大甲；大甲有幼獅工業區，甲安埔更有300多家自行車產業鏈。海線觀光景點眾多，如清水有鰲峰山、紫雲巖；大甲有鐵砧山、鎮瀾宮、大安濱海樂園等處。

吳敏濟說，海線地區軌道運輸長年來都遭到漠視！目前鐵路雙軌高架化及甲后環線可行性評估等，全都原地踏步；因從評估、預算編列到完工至少都要10年以上，甲安埔及海線30幾萬市民不能再等，希市府拿出魄力與中央一起合作，儘速推動北台中軌道建設。

葉昭甫今天強調，甲安埔及幼獅工業區的特性，可納入路網檢討列入下階段來討論，並針對運量特性及未來發展進行規畫，廣納各界意見再整合評估；另交通部鐵道局正同步辦理「台鐵海線雙軌化可行性研究」，該案與山海環線目前皆為可行性研究尚未核定。