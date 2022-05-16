台中一名張姓男子不滿被警察開單，竟嗆罵「你以為你是警察？X的，比我家的狗還不如」，雖辯稱是希望警察苟且原諒他，但檢方不採信將其起訴。台中地院審結，依侮辱公務員罪，處其拘役20天，得易科罰金2萬元，緩刑2年。

判決書指出，張姓男子為保全，2021年11月間將機車停放在台中市東區南京路上，不照正規走行人穿越道，逕自穿越馬路，遭到在路口執勤的周姓員警舉單告發，張男情緒激動之下，出言辱罵周員「你這種警察危害國家」、「你以為你是警察？X的，比我家的狗還不如」，當場遭到警方函送法辦。

張男辯稱，是警察誤會了，他是想表達與其開單勸導，還不如「苟且」原諒他一回，稱自己很少犯法，不曉得對方是警察，但檢察官不採信，依法將其提起公訴。

台中地院審理，認定張男犯後坦承犯行，且與當事員警達成和解並賠償完畢，酌情其罹患憂鬱症，家中經濟狀況不佳等一切情狀，依侮辱公務員罪，處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，期間交付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。