戰遊網（Wargaming.net）今天宣布，旗下《戰車世界》登上Steam 平台已正式滿一年了。為歡慶此里程碑，即日起至 5 月 23 日將推出週年慶贈禮活動。Steam 平台玩家只要參加活動，就能免費領取價值18.99美元的「輕量級戰士」組合包，其中包括知名的英國 VI 階Cromwell B 戰車。

Steam 平台用戶的《戰車世界》玩家能駕駛五種不同車輛類型，指揮超過600 多輛戰車，探索基於世界各地的田野和城市的獨特地圖，並在不同的遊戲模式中磨練戰鬥技巧，挑戰他們的團隊合作或個人戰術。

慶祝一週年，《戰車世界》特地準備了週年慶禮物給Steam平台用戶玩家。即日起至5月23日，Steam平台用戶玩家能透過此連結免費領取價值18.99美元的「輕量級戰士」組合包，其中包括VI 階英國Cromwell B 戰車、100% 熟練度乘員，擁有第六感技能的指揮官、700,000 銀幣等內容物。另外也推出了週年慶贈禮活動，玩家僅須點擊連結然後完成幾個簡單的步驟，就能輕鬆將眾多好禮免費帶回家！

著名的英國Cromwell B戰車駕駛起來非常有趣，此戰車速度快、機動性佳而且炮管射速極快。Cromwell B可肩負主動側襲敵人的角色或擔任在中距離支援隊友的戰車。玩家將會發現Cromwell B在玩法風格上可以很多元，而玩法風格將可以是決定戰鬥勝負的關鍵。

即日起至5月23日，玩家能在車庫中的任務區找到週年任務。總共有五個週年任務，玩家可以連續完成。凡完成這些任務後的玩家既能獲得遊戲內資源和特殊週年紀念幣作為獎勵。週年紀念幣可用於購買車庫、消耗品、銀幣、乘員通用訓練手冊、植物百態 2D 風格等週年紀念獎勵，另外也在加值商店中準備了一個驚喜禮包給玩家！