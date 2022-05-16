基隆2歲確診男童重症需轉院，衛生福利部基隆醫院聯繫4家醫院皆無法收治，最終於台北榮總救治後病逝。衛福部次長、醫事司接連砲轟，重症轉院已採新制，地方有疏失；對此，基隆衛生局長吳澤誠回應，本局採雙軌制，除使用緊急醫療作業系統，也致電詢問，不到1小時找到床位，沒有所謂延誤。

男童5月12日快篩陽，PCR採檢確診，13日出現發燒、抽搐症狀，基隆醫院診斷懷疑是病毒性腦炎，建議轉至醫學中心評估治療，但連繫基隆長庚、內湖三總、台大醫院和台北馬偕兒童醫院，皆被因無專責病房或滿床拒絕，最後連絡上台北榮總，14日凌晨2點轉院後，仍不幸於當日上午8時許過世。

薛瑞元今日上午受訪時表示，要檢討的只有地方政府沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）體系功能，如果基隆市衛生局有使用的話就能直接送到醫院，而不是一家一家打電話，可能是聯絡協調上有什麼問題，導致當天值班人員不知道EOC的管道來快速聯絡。

衛福部醫事司劉越萍昨也指出，5月6日與各縣市開視訊會議，為提升轉診效率，決議實施「急重症跨區轉診調度機制」，重症患者需要加護病房（ICU）時，改透過緊急醫療應變中心做區內或跨區轉診調度，並將會議記錄和公文發出，這次基隆可能一時慌亂，又用回原本轉診舊制，才會一家一家打電話問。

對此，基隆市衛生局長吳澤誠回應，緊急醫療作業系統1小時更新一次，實際床位也許產生落差，比不上電話聯絡，一通電話可能2至3分鐘就解決。他提及，依昨天礦工醫院使用此系統為例，花費1個半小時至2小時才找到轉診醫院，但2歲男童確診事件，市府採雙軌制，除使用緊急醫療作業系統，也一一致電詢問，不到1小時找到床位，事實上速度算是快的，沒有所謂延誤。

吳澤誠表示，衛福部5月6日確實有開會，說明「急重症跨區轉診調度機制」，但11日才發公文，地方12日接收到後，要轉給各醫院仍須行政作業，雖已發上網絡，但基隆醫院13日處理男童事件時還沒有收到公文。

他說，緊急醫療作業系統原本就設置，是醫院所有急診串連在一起的系統，醫院與醫院間透過不同層級對接、轉介，基隆醫院可以直接向台北區執行長提出需求，當時市府接到求助後，只是在系統外進行輔助聯繫。他強調，5月6日開會只是強調作業程序，而中央下令地方衛生局要承接轉接動作，也不能拒絕。