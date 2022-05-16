大陸國家衛健委主任馬曉偉表示，大陸將堅定不移貫徹動態清零總方針。未來將繼續強化早期防控能力，其中一項措施是準備永久性方艙醫院，確保一旦發生疫情迅速啟用。

馬曉偉在最新一期的中共中央委員會機關雜誌《求是》撰文指出，中國要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，堅決克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態。他還稱，堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭，決不能讓來之不易的防控成果前功盡棄。

談及清零政策，馬曉偉表示，大陸的防控方針是由黨的性質和宗旨決定的，最大限度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於經濟社會發展的影響；並稱這充分體現黨的領導的政治優勢和中國特色社會主義制度的顯著優勢，必須堅定不移地貫徹執行。

面對嚴格封控與經濟發展的關聯性。馬曉偉表示，對於一些地區反映疫情防控影響了經濟發展，對此要從全局、大局的角度看問題，現階段，堅持動態清零是綜合社會成本最低的抗疫策略，疫情越早得到控制，經濟社會發展受到的影響越小。他呼籲地方要心懷「國之大者」，多算大帳、整體帳、長遠帳。

馬曉偉還說，應該立足國情實際看待大陸的防控措施。由於中國是人口大國，老齡人口多、地區發展不平衡、醫療資源總量不足，人均醫療資源數量、醫學技術水平與發達國家相比都有一定差距，若不採取核酸篩查、隔離等「防」的措施，可能造成大量人群感染，會出現大量重症和死亡。

對於未來的疫情防控措施，馬曉偉強調，要提級強化早期防控能力，早發現、早收治隔離。具體方法包括，完善常態化監測機制，省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每週定期檢測，重點人群加大檢測頻率，進一步提升核酸檢測能力。

此外，馬曉偉提到要加強收治隔離能力，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、「永久性方艙醫院」、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用。