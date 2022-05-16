國內疫情持續升溫，苗栗政壇再傳民代染疫，素有「全國最美鎮代」美名的苗栗縣竹南鎮代、苗栗縣農會理事長陳怡樺，16日也透過臉書宣布自己確診。

陳怡樺說，她打完第3劑疫苗後，隔天發燒、頭痛欲裂、全身痠痛，以為是遇到大魔王的副作用，結果是直球對決，直接面對終極魔王「確診」。

她也向大家報平安表示，目前除了咳嗽比較嚴重，體溫微燒，其餘身體狀況都好。她提到，面對感染者越來越多，病毒經過複製再傳染，疫苗的保護終究有限，最終還是會回歸到每個人的防護措施和自身抵抗力

陳怡樺表示，除了網路可查到的如何提升免疫力，準備防疫藥品食物，和如何通報怎麼吃藥，怎麼減輕症狀的經驗分享以外。

她說，2天下來想跟大家提醒的是，提前部署把隔離空間和隔離物品準備好，一旦家裡出現確診者，才能保持冷靜，不用懊惱哪一個環節沒有注意到進而避免傳染給家人。

隔離期間好好休息睡覺，因為睡眠時才能修復免疫系統，就算一開始吃不下，也不需要刻意進食，讓腸胃道也趁機休息，最重要的共同敵人是病毒，所以互相鼓勵打氣，給予確診者關懷與支持，大多數人只需要好好休養，症狀都會1天比1天好轉的。