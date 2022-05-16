台灣現正面臨嚴峻疫情，但中央政府爭議言行不斷，日前總統蔡英文還抽空參訪「XR Hub Taiwan」體驗VR，遭外界質疑無心防疫，讓國民黨發言人李明璇砲轟蔡政府「冷血」，而網友們也留言狠酸，直批蔡政府就是「什麼都不會，所以只能鬼話連篇！」。

甫成為媽媽的國民黨發言人李明璇15日在臉書表示，蔡政府防疫做一半，根本不是為了百姓，她直言政府3項冷血防疫舉動，包含快篩試劑完全沒超前部署，染疫學生破8萬人才決定停課，指揮中心至今仍粉飾太平、講出「佔床率不高」的鬼話，同時也砲轟蔡英文「根本不懂百姓的辛苦」。

對此許多網友也前往《中時新聞網》相關報導留言，大罵蔡政府「網路上即可治國了」、「出一張嘴的時代來臨了，從上到下的政府官員都是這樣子」、「愛搞政治鬥爭的，怎會有愛心？」，也有網友狠酸「什麼都不會，所以只能鬼話連篇！」、「安啦，綠營死忠支持者都認有為超前怖署」，截自16日中午已有近三百則留言。