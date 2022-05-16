5月22日前逛十三行數位博物館，還能參加繪本抽獎。

本土疫情升溫，為避免人擠人，民眾已開始自主減少戶外活動，面對大眾生活習慣變化，新北市立十三行博物館早已「超前部署」，2年前便開始推動線上展覽，今年也搭配「518博物館日」活動，讓民眾在家就能看展，還能抽博物館最新發行的繪本。

每年5月18日的國際博物館日將至，十三行博物館響應今年主題「博物館的力量」，展現數位創新科技，力邀民眾線上看展，在家就能身歷其境。

目前檔期「面面具到-部落面具文化特展」，是由十三行博物館與吳炫三工作室合作推出，展期到6月12日。若民眾在5月22日前上網觀展，就有機會抽中博物館最新發行的《第十三事件簿-你所不知道的十三行》繪本。

十三行博物館館長柏麗梅說，透過智慧科技，十三行博物館建置了數位博物館，能提供線上環景看展、館藏數位檢索、多元學習資源等服務。

柏麗梅也透露，十三行博物館線上看展從2019年3月開始上線後，流量便持續穩定成長，而疫情期間民眾出門意願降低，瀏覽量更高達近2.5倍。