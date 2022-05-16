王品集團燒肉品牌「原燒」，與兒童福利聯盟推動「一人衣愛助兒盟」公益活動，民眾只要購買349元愛心T恤，就送350元「原燒」抵用券，今年更加碼推早鳥愛心優惠，6/30前平日憑「原燒」抵用券內用就送北海道干貝，搭配「王品瘋美食APP」結賬，再送100元折抵券。

「原燒」與兒盟自2009年起合作愛心T恤義賣活動，至今已邁入第14年，義賣超過45萬件T恤，每年幫助超過5千名弱勢兒童，義賣所得將由兒福聯盟統籌分配，幫助弱勢孩童獲得完整的學習機會、妥善的生活照顧、全面的生活扶助。今年以「Sunshine」為主題，邀請藝人鳳小岳擔任愛心大使，向孩子們伸出如太陽般溫暖的雙手，愛心T恤則請到知名插畫家Lake Hu設計，推出湖水藍、麥田黃兩種明亮活潑的款式，去年熱賣的兩款T恤也重磅回歸，限量4.5萬件，售完為止。

「原燒」愛心T恤年年熱銷，除能幫助弱勢兒童外，購買一件愛心T恤還會贈送「原燒」350元抵用券一張，可用於全台17家「原燒/Oh my!原燒」平日內用或外帶消費折抵，內用消費雙人套餐可折抵兩張，三人套餐可折抵三張，外帶消費滿千可折抵一張，滿兩千折抵兩張，以此類推。

今年「原燒」加碼早鳥愛心優惠，6/30前平日憑愛心折抵券至門店內用，每券招待北海道干貝一顆，外帶或內用搭配「王品瘋美食APP」結賬，再送100元折抵券一張。 「原燒」外帶餐點也適用350元抵用券，月銷千份的「炙燒骰子牛丼」，大火烹調瞬間鎖住肉汁，每口都能嘗到牛肉鮮甜；想來點好料首選「澳洲M8和牛加和牛肋條餐盒」，軟嫩多汁的澳洲和牛排，搭配脂香濃郁的牛肋條，黃綠櫛瓜、香甜栗子南瓜清爽解膩，還可加購鮮蔬沙拉、海帶豆腐湯、日式紅豆湯圓、伯爵紅茶升級套餐，宅家也能一次滿足。沒有愛心抵用券別擔心，5/31前外帶單筆消費滿699元，即贈炙燒骰子牛一份。