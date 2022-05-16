高市議會副議長陸淑美快篩陽性，服務處清消關門1天。（柯宗緯翻攝）

高市議會副議長陸淑美快篩陽性。（柯宗緯翻攝）

高市議會副議長陸淑美今（16）日表示，今天快篩陽性，緊急通報衛生局執行居家隔離，正等待PCR採檢結果。面對如海嘯的這波疫情，中央從自立自強到自主應變，民眾只有自求多福，「無論如何請大家務必要勇敢挺住」。

陸淑美受訪時表示，先前助理確診，自己為謹慎起見，自5月11日開始自主應變，居家隔離，每天快篩都是陰性，但前幾天一度發燒到38.5度，今早8時做快篩出現兩條線，於是趕緊通報衛生局，執行7＋7居家照護、自主健康管理。

陸淑美說，現在流鼻水、講話乾乾的不舒服，今早已在岡山排隊做完PCR正等待結果，同住家人也都分別居隔，而孫子日前因班上同學確診，經快篩陽性後，昨天也確診了。

她在臉書語重心長說，如海嘯般來的這波疫情，中央從自立自強到自主應變，民眾只有自求多福，遇弱勢或無人關懷，是否變成自生自滅？無論如何，淑美請大家務必要勇敢挺住。

她也呼籲大家務必戴口罩、保持社交距離、做好防護，而陸淑美服務處今日關閉進行清消，今晚的法律服務也暫停，明天服務處將繼續為民眾提供服務。

高市議會目前已有黃捷、李眉蓁等2人確診。另昨天也傳出有議員快篩陽，未料今天副議長陸淑美也快篩陽。