氣候變遷影響，農民苦哈哈，只能站在田邊看著大雨無情的打在辛苦種植的西瓜上。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美說，農民靠天吃飯，遇到這種情況真的就像是做白工，因此呼籲農民在規定的時間內到當地公所同業單位申請。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

這場雨會不會下不完，這是彰化瓜農心中最大疑問，受到梅雨季影響，彰化西瓜成果率不佳，畸形裂果被雨水泡爛，16日彰化縣長王惠美到福興鄉瓜田勘災，看著滿目瘡痍的瓜田替農民感到不捨，王惠美說，縣內257公頃瓜田受災全軍覆沒，第一時間獲報後就由農業處向中央爭取，全都列入補償區域，呼籲農民能盡快申請。

氣候變遷影響，農民苦哈哈，只能站在田邊看著大雨無情的打在辛苦種植的西瓜上，彰化全縣種植西瓜面積共257公頃，包括福興、二林、竹塘、芳苑、福興、鹿港到埤頭都有產區，而除了西瓜之外，彰化還有龍眼、荔枝、越光米等農產也都列為災損。

王惠美表示，彰化是農業大縣，這次西瓜可以說是全軍覆沒，農民靠天吃飯，遇到這種天氣都只能做白工，而除了西瓜之外，今年4月上旬低溫二林地區、大城、芳苑、竹塘水稻受害達到20％以上，當時就立即就實施越光米、台南16號的現金救助。

王惠美說，農民靠天吃飯，遇到這種情況真的就像是做白工，因此呼籲農民在規定的時間內到當地公所同業單位申請，只要農損於20％以上，災損補助每公頃達到6萬元，不無小補，但還是希望能夠幫助農民度過難關。

縣府農業處指出，今年3月下旬陰雨綿綿，導致西瓜著果率不佳，縣府積極向農委會申請西瓜列為救助項目，近2日已經公告彰化列為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，呼籲民眾盡速攜帶身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或體度使用同意書，到公所申辦。

農業處強調，縣府陸續向農業會，爭取改良種芒果、水稻越光米、龍眼、荔枝等災害救助，也呼籲農民若有災損應盡速向公所通報，梅雨季節期間，也請農友做好水田排水及栽培管理，來減少農作損失。