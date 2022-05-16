台灣有望今年下半年開放邊境，再加上A320neo新機陸續進行交付，台灣虎航(6757)4月釋出百名職缺招募訊息，各職缺履歷投遞踴躍，其中，客艙組員吸引了近3,000人報名，最後預計將有1,000名左右可於21日及22日參加初試。此外，第16批的客艙組員今天也正式加入台灣虎航。

台灣虎航表示，自對外公開招募培訓機師、有經驗的正、副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師、客艙組員等職缺以來，即陸續收到許多有興趣加入航空業的求職者履歷；其中，客艙組員吸引了近3,000人報名，經過初步資料審查後，預計將有1,000名左右可於本周末(21日及22日)參加初試；並於下周末(28日及29日)進行複試，錄取的客艙組員，將於2022年下半年分批報到。

至於機師部分，也已接獲上百封的履歷，投遞數量超乎預期，且報名持續進行中，招收對象男女不拘，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。

除了積極對外招募優秀人才，台灣虎航也於今日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。今日的開訓典禮中，台灣虎航總經理張明瑋勉勵所有培訓客艙組員，並期許每一位都能順利通過課程。