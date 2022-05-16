台灣有望今年下半年開放邊境，再加上A320neo新機陸續進行交付，台灣虎航(6757)4月釋出百名職缺招募訊息，各職缺履歷投遞踴躍，其中，客艙組員吸引了近3,000人報名，最後預計將有1,000名左右可於21日及22日參加初試。此外，第16批的客艙組員今天也正式加入台灣虎航。
台灣虎航表示，自對外公開招募培訓機師、有經驗的正、副機師、CPL(Commercial Pilot License)商用機師、客艙組員等職缺以來，即陸續收到許多有興趣加入航空業的求職者履歷；其中，客艙組員吸引了近3,000人報名，經過初步資料審查後，預計將有1,000名左右可於本周末(21日及22日)參加初試；並於下周末(28日及29日)進行複試，錄取的客艙組員，將於2022年下半年分批報到。
至於機師部分，也已接獲上百封的履歷，投遞數量超乎預期，且報名持續進行中，招收對象男女不拘，錄取後將安排接受專業基礎飛行課程，受訓完成並考核合格通過，即可成為台灣虎航的正式機師。
除了積極對外招募優秀人才，台灣虎航也於今日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。今日的開訓典禮中，台灣虎航總經理張明瑋勉勵所有培訓客艙組員，並期許每一位都能順利通過課程。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。