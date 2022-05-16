受惠和迅生命科學技轉支付第一階段簽約金150萬美元認列，尖端醫（4186）4月營收年成長155.88%，獲利進補看俏。依雙方協議，若新藥開發進度順利，完成第2～4階段，尖端醫將可收取權利金2,400萬美元。

尖端醫表示，和迅生命科學在第2～4階段開發期間，若讓渡或授權第三人時，尖端醫可收取不同比率分潤權利金。另，若新藥查驗登記審核上市後，尖端醫可依產品銷售稅後淨利分潤3%之十年權利金。

疫情翻轉生醫熱度，加上再生醫療三法，帶動細胞治療進入新紀元。尖端醫擁有免疫細胞治療與幹細胞治療兩大核心技術平台，旗下蛋白質藥物TAT-HoxB4完成階段開發後，技轉和迅生命科學進行臨床階段驗證。

董事長蘇文龍指出，尖端醫除全台第一家通過衛福部細胞製備場所查核的「幹細胞」儲存公司，也是台灣第一件間質幹細胞治療脊髓損傷申請案廠商。與台中慈濟醫院、光田綜合醫院合作之骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請案，已獲衛福部核准，為營運再添動能。

蘇文龍說，在幹細胞儲存銀行中，尖端醫核准項目、核准件數及合作醫院都領先同業，共獲衛福部核准通過8案。透過與花蓮慈濟醫院、新光醫院、臺北醫學大學附設醫院、光田綜合醫院、台中慈濟醫院合作的自體免疫細胞（CIK）治療「實體癌第1～4期、自體骨髓間質幹細胞治療退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、脊髓損傷等項目，提供多元細胞治療。