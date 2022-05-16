參選國民黨高雄左營、楠梓區市議員初選的國民黨發言人白喬茵，今（16）日和粉絲分享自己堅持拚到底的決心，她坦承打完中二選區的選戰後一度萌生退意，但始終還是認為不能放縱民主怪獸啃食人民的思想，因此決心要站出來。

白喬茵在臉書表示，早在去年她就已開始籌備投入左楠的議員選舉，一步一步盤整資源、籌組團隊，不過開始啟動拜訪行程後，臨時接到中二選區的輔選任務北上打仗。白喬茵透露，在全程參與該場被形容為萬箭穿心、血肉模糊的激烈交戰，目睹選舉的無情和種種謊言後，心中產生對政治的反感和噁心，甚至一度萌生退意。

不過白喬茵指出，當她看到公部門資源被任意揮霍、真相被恣意扭曲時，她就知道不能輕易認輸，「不能放縱國家級網媒所餵養出來的民主怪獸啃食人民的思想，一黨獨大」，因此在初選倒數10天的最後階段，她直接披上紅彩帶掃街，要展示堅持拚到底的決心。

白喬茵說，她從政的初衷很單純，就是要監督政府，「至於其他複雜又亂七八糟的政治算計，我全部都不屑懂而且不想懂」，希望左營、楠梓區的民眾可以在5月26日至28日的初選民調支持她。