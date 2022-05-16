家用快篩試劑採購爭議不斷，屢屢遭國民黨團踢爆廠商資格，引發外界疑慮。立法院司法及法制委員會今（16）舉行「COVID-19快篩試劑之市場價格與政府採購亂象」專題報告，法務部長蔡清祥、衛福部次長石崇良等人出席備詢。

國民黨立委曾銘宗詢問，衛福部發放家用快篩試劑緊急授權（EUA）的標準為何？高登環球的前身是長庚美食街小吃店，資本額僅200萬，何以承擔16億5000萬劑家用快篩試劑採購？更表示手中有相關資料，懷疑食藥署發放EUA流程有黨政高層介入。

石崇良兩度回答「沒有」，並說明EUA過程是由具備藥商身分的廠商向食藥署提出申請，分為國內製造和國外輸入兩種，都須檢具相關文件，目前已核發27張國外輸入EUA許可證；至於緊急採購一事，是由衛福部向各家EUA業者發出邀請，請他們來議約。

國民黨立委林思銘也緊追快篩採購議題。他表示，緊急採購廠商之一的因思銳國際股份有限公司，4月15日就發出合作備忘錄，向外界徵求金主，更指出衛福部在4月12日就召開會議，但衛福部卻說，4月28日才找廠商開說明會。

衛福部秘書長蔡壽洤說明，國內疫情從4月8日開始高漲，9日有找過各廠商，但當時廠商手邊進貨不多，12日也有徵詢過一次，28日則是延續12日的說明會。5月2日才請各廠商來議約。至於因思銳公司15日就發出合作備忘錄，他表示已請指揮中心法制組研析，如有違反相關法規將移送檢調。

林思銘質疑，衛福部快篩緊急採購程序是否依照政府採購法的「特殊與巨額採購標準」？石崇良表示，會一關一關進行，先審查產品資格和藥商身分，接著提出交貨相關要求，最後才會議價。

「衛福部是否缺乏法律人才，都用自己的想法去採購？」林思銘質疑，這麼重大的採購，竟不用斟酌巨額採購標準；明明是不符合資格的廠商，給它一張函說可以向國外緊急採購，結果它拿這張公文向外兜售找金主，「採購程序都亂套了！」

蔡壽洤回應，已在4月28日和5月1日訂定相關罰則和驗收條件。林思銘再度提出質疑，還沒訂約，何來罰則和條件，是否只有口頭說明？蔡表示，5月2日已有提出相關履約規格給廠商。