東勢林區管理處16日與台中市山岳會及三信商業銀行共同簽署步道認養服務協議。(東勢林管處提供)

東勢林管處處長張弘毅(中)、山岳會理事長林祈孝(右)及三信銀行董事長廖松岳(左)共同簽署步道認養服務協議。(東勢林管處提供)

谷關七雄中排名第五的「東卯山步道」吸引許多遊客造訪，東勢林區管理處結合民間力量，16日與「社團法人台中市山岳會」及「三信商業銀行」共同簽署步道認養服務協議，以實際行動一同用愛守護山林。

今日由東勢林管處處長張弘毅、山岳會理事長林祈孝及三信銀行董事長廖松岳共同簽署步道認養服務協議。這次為期至明年底認養東卯山步道期間，由台中市山岳會每4個月執行一次手作步道、淨山、無痕山林宣導及設施損壞查報等活動，活動費用全數由三信商業銀行贊助，實實在在展現公私協力「有錢出錢，有力出力」，為山林無私奉獻的精神，以提供山友設施完善、高品質更佳及安全的步道，創造超越「多贏」局面。

張弘毅致詞時表示，走進步道是體驗台灣山林之美最好的方式，而谷關七雄更是中部地區聞名且極易親近的自然步道，為了充分掌握步道的狀況，維護步道設施及環境清潔，鼓勵社會各界積極參與步道認養，共同保護山林環境。

林祈孝提到，透由認養步道可以讓山友們對自然環境的喜愛轉化為實際的行動，激發民眾對自然環境的使命感與責任感。廖松岳則表示，三信商業銀行致力於實踐「取之於社會、用之於社會」，善盡企業社會責任，能為維護山林環境盡一份心力，實在太有意義了。

東勢林區管理處指出，為了提升遊憩服務品質及行政效能，並促使全民更認識山林及愛護山林，長期與NGO團體及企業簽訂步道認養契約，所轄13條步道，其中「鳶嘴稍來小雪山國家步道」由「財團法人普寶環境保護基金會」自2015年起認養至今，另外「社團法人台灣野鳥會」、「伊瑪飾品百貨淨山」、「百夫長旅行社」等長期與該處合作辦理的淨山活動，共同促進登山安全，維護步道設施及山林環境清潔。

東勢林區管理處歡迎更多熱愛山林、想要投入山林環境維護的團體，來電(04-25150855)了解合作詳情。更多步道資訊可至台灣山林悠遊網(https：／／recreation.forest.gov.tw／)查詢。