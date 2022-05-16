飛特立航空噴射機進駐金門，提供緊急醫療後送及病危返鄉服務，自2018年7／27起至今年4月底共執行430趟次，駐地備勤契約即將屆滿。縣府將協同立委陳玉珍爭取中央協助後續作業，避免出現空窗期。

楊鎮浯縣長表示，航空器駐地涉及中央跨部會協調，需仰賴內政部、國防部及交通部等單位提供專業意見，若由地方政府辦理招標不易，縣衛生局在2015年辦理「金門縣救護航空器駐地備勤計畫」，並編列相關預算委託民間航空執行，即曾上網公開招標5次，都因民間航空公司機隊及人力不足，無廠商投標。後來在他擔任立委的期間內，多次向行政院積極爭取，中央才責成衛生福利部辦理「金門、連江、澎湖3離島地區救護航空器駐地備勤及運送服務計畫」勞務採購招標事宜。

縣衛生局說明，金門縣後來由飛特立航空以B-95119 Phenom 300(EMB-505)型噴射機提供緊急醫療後送及病危返鄉服務，自2018年7／27駐地備勤起至2022年4月底止，共計執行緊急醫療後送307趟次，平均任務完成時間約為180分鐘，相較於內政部空中勤務總隊直升機可減少約50％時間，有效掌握病患黃金就醫時間，降低傷殘率及死亡率，此外也執行病危返鄉123趟次，完成鄉親落葉歸根的遺願。

局長李錫鑫表示，飛特立航空提供的駐地備勤噴射機，具備高航速之特點(最高時速為963公里／小時)，且具備穩定的艙壓，有利於腸胃、心肺的病患，另有溫度、濕度與通風可控制的優點，尤其艙內噪音小，醫護默契容易配合，全機防腐防鏽噴塗處理，可預防本縣海島氣候鹽分侵蝕，考量契約將於今年7月到期，已積極爭取中央協助辦理後續相關作業。