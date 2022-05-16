歐美制裁俄羅斯，中國大陸是否從中汲取應對金融安全的經驗，至關重要。中國社科院學部委員、前大陸央行貨幣政策委員會委員余永定就直言，美國最快可能在半年內宣布對俄國實施全面金融禁運，屆時中國將面臨是否參與全面制裁俄國的行列的兩難，即如果不跟進制裁，北京將直接面臨美國更嚴厲制裁，但如果跟進制裁，中國或將同時面臨美國、俄國兩個敵人等窘境。

余永定日前在中國宏觀經濟論壇（CMF）宏觀經濟熱點問題研討會上指出，眼下歐美對俄羅斯制裁失敗的最重要原因則是美國及其盟友對俄羅斯的制裁留下巨大的缺口：沒有對俄羅斯的石油和天然氣實行全面禁運。既然不想對俄羅斯的石油天然氣實行全面禁運，那就必須要容忍俄羅斯聯邦銀行，還有為能源貿易服務的Gazprom銀行繼續存在SWIFT體系中，也不能將其列入SDN名單（特別指定國民與禁止人員名單）中。換言之，美國對俄羅斯的金融制裁也留下巨大漏洞。

他認為，美國現在最主要做的事情是設法增加全球油氣供應：復產、釋放儲備、迫使OPEC增產。歐洲國家調整能源結構，減少油氣需求量。一旦打破對俄羅斯油氣的依賴，就可以對俄羅斯實行石油、天然氣供應全面的制裁，對俄羅斯的金融制裁也就不再留有缺口。

余永定分析，烏克蘭戰爭不可能一直持續下去，俄羅斯和烏克蘭最終會達成某種妥協。在俄羅斯烏克蘭戰爭結束之後，可以肯定的是美國和歐洲國家一定會繼續對俄羅斯進行制裁。一旦實行全面制裁，俄羅斯經濟將進入非常困難的時期，經濟增長速度可能明顯下降，甚至是出現負增長。

不過，余永定提醒，美國及其盟友對俄羅斯制裁，對中國提出什麼挑戰？中美之間本身問題就很多，現在又出現了新的非常迫切的問題：中國參不參加對俄羅斯的石油天然氣的禁運和全面金融制裁？

他坦言，到目前為止，美國並沒有對俄羅斯實行全面的石油天然氣禁運，所以中國、印度購買俄羅斯的石油天然氣還是被允許的。但一旦美國認為歐洲已經可以擺脫對俄羅斯油氣的依賴，中國就要面臨非常嚴重的挑戰，這一情況會在半年後或者更長一點的時間內發生。

余永定表示，中國必須想清楚：如果中國參與制裁，在俄羅斯淪為二流國家之後，美國是否會把主要矛盾轉向中國？如果俄羅斯看到中國參與對它的制裁，它對中國會是什麼態度？中國到那時候會不會面臨兩個敵人？而如果中國不參與制裁，美國是否會立即把矛頭指向中國，把中國金融機構列入561名單或SDN名單，甚至通過長臂管轄對中國企業和金融機構進行SDN二級制裁，到時候中國應該怎麼辦？