星座運勢網站「星座看看」公布12星座女難哄排行榜，前三名分別是天蠍座、水瓶座、處女座，千萬不要踩到她們的地雷，否則後果將難以收拾。

▍第十二名：白羊座

白羊女性格直爽，就算吵架也很快氣消，只要解釋清楚，事情就過去了，完全不需要哄。

▍第十一名：摩羯座

摩羯女非常理性，遇到問題只想好好溝通，其實她們不太喜歡另一半把自己當小女生哄，兩個人坐下來講清楚就好了。

▍第十名：射手座

射手女很討厭氣氛凝結的感覺，所以兩人意見不合的時候，只想要趕快討論出結果，完全不會故意擺姿態等著男友來哄。

▍第九名：天秤座

天秤女性格隨和，吵架時基本上也不太會情緒化，只要另一半主動和好，她們就會順勢結束這場爭吵。

▍第八名：金牛座

金牛女有時候比較固執，如果她自己想不開的時候就會鬧彆扭，不過只要另一半立刻主動安撫，她們就會很快氣消。

▍第七名：巨蟹座

巨蟹女平常很好相處，不會故意耍脾氣，不過如果有誤會一定要儘快說清楚，否則她們會記恨一輩子，怎麼哄都沒用。

▍第六名：雙子座

雙子女太難捉摸，有時連是不是真的生氣都看不出來，所以也讓人抓不到哄她的時機，男友要多花些心思才能摸清楚她們的脾氣。

▍第五名：雙魚座

雙魚女談戀愛時有點公主病，遇到一點小事就容易生氣，雖然只要哄一哄就會好，但是這種狀況的頻率實在太高了，常常讓另一半心很累。

▍第四名：獅子座

獅子女態度霸道，自尊心強，一旦惹她生氣，她們就會直接爆發，唯有發完脾氣才可能好好溝通，在氣頭上時怎麼哄都沒用。

▍第三名：處女座

處女女擅長隱藏真實情緒，有時已經非常生氣、悲傷，表面上還是看起來雲淡風輕，讓另一半難以發覺，如果當下沒有解決，未來很可能就會聽到她們不斷翻舊帳，到那時怎麼哄都沒用。

▍第二名：水瓶座

水瓶女平常很理性，男友也常常能找她們討論事情，不過如果因為個人的情緒問題惹到水瓶女，到時她們就會拿出彆扭、倔強的一面，怎麼安撫都無法平息她們的怒氣。

▍第一名：天蠍座

天蠍女佔有慾很強，希望戀人的眼中只有自己，平常很容易疑神疑鬼，如果因為信任感的問題吵架，當下沒有溝通出結果，無法給予她足夠的安全感，那麼再怎麼哄都沒有用，她們只會一直把這件事情記恨在心中。