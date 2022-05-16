上周五美股強勁反彈給日股帶來提振，惟中國最新發布的經濟數據意外疲弱，凸顯出嚴格的清零防疫政策已經重創該國經濟，受此影響，周一日股早盤漲幅回吐，日經225指數晨收小漲0.24%，為26,492.29點。東證一部指數早盤收跌0.14%，為1861.64點。

中國周一公布4月社會消費品零售總額較去年同期暴跌11.1%，幾乎是路透預測值（年減6.1%）的兩倍。中國4月規模以上工業生產值年減2.9%，亦遠遜於路透調估的年增0.4%。此外，該國4月新增人民幣貸款創下近4年半來新低，亦顯示其經濟面臨下行風險。中國央行雖然調降了首套房低押貸款利率，仍讓那些期待該央行降息的投資人大失所望。

雖然消息指出上海市將放寬一些封控限制，但市場對此反應不大。

日經指數方面，科技股早盤收漲0.74%，表現最佳。基本材料股跌1.10%，跌幅最大，其次為公用事業股跌1.05%。

受業績題材驅動，精密零組件製造商NTN Corp大漲12.15%，漲幅最大。有色金屬製造商Dowa Holdings重挫13.26%。

汽車股漲跌互見，馬自達業績報喜，早盤收漲5.06%，延續上周五的升勢。本田汽車上周五盤後公布的財測令人失望，早盤股價下跌4.25%。摩托車製造商山葉（Yamaha）業績意外疫弱，股價大跌9.32%。