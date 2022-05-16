搶端午節自食與送禮商機，「頂鮮台南擔仔麵」的「干貝福臨小湘粽」特別推出「粽磅禮盒」六入組，每顆120g、即日起優惠至6月3日止，限時特價500元，頂鮮線上商城訂購滿1,500元享免運優惠，亦可前往頂鮮台南擔仔麵與晶宴會館7間分店自取享免運優惠。

「干貝福臨小湘粽」上線2週訂單突破1萬顆，限量加碼1萬顆供第二波訂購。小湘粽由老師傅親手炒香內餡，每一口都能感受到頂鮮對食材的用心挑選，蒐羅海、陸鮮食美味，從粽米炊煮到所有食材拌炒，真空包裝至出貨全程嚴格把關。小湘粽最後一波限時限量預購至6月3日。「小湘粽」特選台灣優質濁水溪長糯米，內餡嚴選北海道頂級瑤柱干貝、埔里特選香菇、鹹蛋黃、花生、冬蝦、榨菜更添加綠豆仁，增加甜鹹獨特口感。主廚以上等香菇切絲，紅蔥頭、蝦米大火爆香逼味，炒入干貝絲與豬肉甘甜鹹香，拌入糯米吸收精華至飽滿Q彈，巧妙以綠豆仁、蓮子清香甘甜溫潤干貝鹹味，湘粽的絕妙風味，甜鹹合一堪稱絕配，口口傳香。

頂鮮台南擔仔麵之關係企業「晶宴會館」也將干貝福臨小湘粽的美味推廣給更多客人，晶宴全台7館開放店取免運，一年僅此一檔。