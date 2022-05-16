韓國觀光公社將於5/19(四) 18:00 在LINE旅遊 以線上直播的方式舉辦「跟著《柏青哥》徜徉在韓國」講座，與觀眾分享《柏青哥》中的主要拍攝景點，並透過劇情的故事線，帶領觀眾間接體驗劇中鏡頭下的美景。

韓國觀光公社表示，劇中女主角善慈幼年時期與少女時期的拍攝地，大部分位於安東河回村及慶州良洞村，這兩處皆保有朝鮮時期住宅的樣式和村莊的形態，也皆被列入UNESCO世界文化遺產。而年老的善慈回到韓國的場景，則多於釜山影島甘池海邊、忠武洞海岸市場等地取景，釜山不只是善慈的故鄉，也是1960年代韓國漁業發展史上重要的集散地，乘著海風在海邊散步，令人身心舒暢！想了解更多相關的景點，可鎖定當天的線上直播講座。

Apple TV+ 製作並獨家播出的首部跨國、跨語言影集《柏青哥》（Pachinko），是一部改編自同名暢銷小說，講述韓國移民家庭的故事。篇幅橫跨四世代，以三國語言呈現移民面對異鄉窘境仍不屈不撓尋求生存與希望的樣貌，自開播後熱度不斷。為了拍攝此劇，製作團隊不僅於知名的韓國陝川映像主題公園、順天連續劇拍攝場地、論山陽光樂園、陽光Studio連續劇拍攝場取景，也透過在韓國地方特色景點，例如安東河回村、慶州良洞村、忠武洞海岸市場等地，來營造出20世紀初期生活的樣貌。

韓國觀光公社也在直播當天準備了抽獎獎品要提供給參與的觀眾！獎品包含《柏青哥》同名小說、AppleTV+一年免費訂閱服務序號、LINE POINTS以及手機桌布，節目中將不定時舉辦問答活動及韓國觀光公社台北支社Facebook粉絲頁活動，千萬要從頭看到尾，才不會錯過拿好禮的機會。

除直播活動，韓國觀光公社也歡迎大家到KOREA PLAZA（台北市信義區基隆路一段333號國貿大樓32樓） 參加「跟著《柏青哥》徜徉在韓國」特展（5/19 - 6/30 16:00止），展內不但會展示Apple TV+所提供的《柏青哥》劇照、拍攝景點相片，韓國觀光公社亦準備了男主角週邊一同陳列，只要於展區內完成小任務，即可獲得李敏鎬官方明信片兩張；另外，填寫相關問卷，還有機會抽到《柏青哥》同名小說、AppleTV+一年免費訂閱服務序號及李敏鎬官方周邊等好禮！特展期間也會將設有李敏鎬生日牆（5/19 - 6/22），讓粉絲們能夠一同為自己喜愛的演員慶生，活動相當豐富。