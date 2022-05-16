江姓男子是某食品公司冷凍蔬菜操盤高手，擔任內銷課經理十餘年間「買低賣高」替公司獲利無數。但公司指控他2017年時高價屯購大量皇帝豆，害公司隔年逢市場低價只能慘賠賣出，懷疑他哄抬市場價格、賺佣金，求償513萬元。一審判江男操盤合理，駁回公司之訴。高雄高分院認為江男採購的價格、品質、數量均屬合理，判江男免賠，可上訴。

江男在食品公司擔任內銷課經理12年，負責統籌內銷冷凍蔬菜採購一切事務，包括採購廠商、種類、數量、價格、進貨後請款核准等事宜。

公司表示，江男經驗豐富，但在2017年時採購9萬550公斤皇帝豆時，以平均成本高達每公斤137至140元的高價採購皇帝豆，但當時批發市場平均價格才每公斤51.49元，2018年更下跌至每公斤38.07元，公司為了避免皇帝豆滯銷而過期毀壞，只能用低價出售，損失513萬元。

公司還拿出2012至2016年間的採購資料，表示當時江男採購5萬7390公斤皇帝豆平均成本也只有每公斤73至90元之間，指控江男明顯有業務過失，提告求償。

江男強調，蔬菜價格受天候及需求影響，波動巨大且難以預測。在他任職期間，經手的蔬菜品項達數十餘種，進貨前均會比價，買賣操作更達數千宗以上，替公司獲利無數。例如，2016年皇帝豆均價創十數年來新高，當時他以每公斤88至130元的價格購入，卻以每公斤170至180元的高價賣出，替公司大賺一筆。2017年第一季皇帝豆價格回穩，他認為該年度價格會持平，才會趁機進貨，估計能在保存期限18個月內可以全部賣光並轉取優渥的利潤。

江男反批，公司會虧損，是因為2017年5月突然解聘他，找來一個缺乏銷售經驗、不熟市場通路的人接手，沒在市場價格高點將公司庫存的皇帝豆脫手，還在快到保存期限之前、以成本價甚至低於成本價的價格出售。更何況，他買進的都是「豆仁」，非「豆莢」，上游商預做加工後，進貨價自然較高。

皇帝豆為季節性農作物，產季為每年11月至隔年5 月。產季結束後，價格持續攀升，高峰落在隔年的產季初期。

一審高雄地院認為，根據該公司提供的歷年進貨明細和批發市場行情趨勢圖來看，市場價格確實有巨幅震盪的事實，不能說江男違背採購義務。來源商也作證，江男採購的皇帝豆都是忠上品質，且經過脫殼、急速冷凍、篩選、包裝等加工，價格自然較高，不能直接和批發市場價格比較。法官最後認定，江男在職務上的判斷合理，駁回該公司之訴。

該公司不服上訴，認為江男刻意採購高單價的皇帝豆，就是為了哄抬市場價格、賺取高額佣金。高雄高分院審酌上游供貨商提供的成本及市場資料，認為2017年時皇帝豆市場供需失衡，確實可能導致價格攀升。江男挑選生豆品質較好的上游商，採購價格合理。且江男2017年5月就遭公司解雇，不能把2018年的虧損算在他頭上，最後駁回公司之訴，判江男免賠，全案仍可上訴。