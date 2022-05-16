北巿南機場夜市近日出現一台可免費索取麵包的自動販賣機，臉書粉專《台灣行道樹》PO文表示，免費麵包機是當地里長方荷生努力爭取來的，他將麵包店未賣完的麵包取回、處理後，再配發到食物銀行，盼有更多的人把即期物資捐出來，幫助更多需要的人。

臉書粉專《台灣行道樹》13日發文，南機場夜市有一台麵包自動販賣機，民眾若有需要，即可免費索取，靠得是AI人臉辨識，一人一天最多可領兩次麵包。該麵包機是台北萬華區忠勤里里長方荷生，說服雙北的麵包店，將打烊後可久放的白麵包、吐司、全麥麵包、法國麵包等，交給食物銀行，然後放入自動販賣機供有需要的民眾拿取。

方荷生表示，愈是有名氣、生意愈好的麵包店，剩餘的麵包相對多，因店家通常不會讓架上空著，但沒賣完的麵包當天就必須銷毀。方荷生說， 平均一周下來被銷毀的麵包達1.9噸，因此他將剩下未賣掉的麵包取回，志工會先拆開包裝、檢查品質後，再把各家麵包店的麵包，隨機組合成一袋，送進冷凍庫急速冷凍，接著配發到雙北市、基隆及桃園的社區食物銀行。

方荷生指出，自動販賣機設置的地點，都有經過設計，都是設立在半開放的角落，一方面確保機器不會被破壞，也可讓領取麵包的人保有隱私，民眾從自動販賣機取回麵包後，只要放在常溫下約4小時後，即可食用。

方荷生說，希望有更多的人把即期的物資捐給食物銀行，且不限定麵包，如此一來業者不僅能省下送廚餘回收的費用，也可讓食物送給更多需要的人。

貼文曝光，吸引3萬網友按讚，「看了好感動」、「太暖心了，社會有您真好」、「不浪費食物又可行善，讚」、「好有智慧的規劃，惜福愛物，兼顧隱私及公平性，超棒！」、「這設計太周到了」、「可食的食物能做最後的貢獻，謝謝有愛的人」、「功德無量，不浪費資源」。