美國南加州爾灣台灣基督長老教會美西時間5月15日下午發生槍擊事件，外交部表示，我國駐洛杉磯辦事處立即向當地警政等單位查證，其中1位死者及5位傷者均為台裔人士。外交部已請駐處對槍擊事件中無辜傷亡的我國僑民及其親屬，表達最誠摯的慰問與深切哀悼。

外交部發言人歐江安指出，駐洛杉磯辦事處已經在第一時間啟動緊急應變計畫，包括立即透過僑教中心、橙縣華僑文教中心、僑務委員與當地社團及僑胞等管道，持續瞭解相關資訊，並與收容傷者的各家醫院保持密切聯繫。駐洛杉磯辦事處也會持續瞭解家屬的需求，並即時提供所需的協助。

外交部發言人歐江安(本報系資料照片)

外交部強調，國人如果在南加州地區遭遇急難，需要我國外館協助，可撥打洛杉磯辦事處緊急連絡電話：＋1-213-9233591；或請國內親友撥打免付費「旅外國人緊急服務專線」：0800-085-095，或通知外交部緊急聯絡中心，以獲得必要協助。