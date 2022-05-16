國立成功大學自強校區某學系在24小時之內有5人確診新冠肺炎，校方宣布該校區從16日起停止實體課程2周，改採線上授課，其他校區仍維持實體課程。成大學生會不滿校方停課標準前後不一，昨天深夜發表聲明，要求校方信守承諾，不要一意孤行，應依先前的停課標準，只要修習任一自強校區課程的學生，其餘所有課程都改為線上授課。

成大副校長李俊璋表示，截至15日為止，該校累計有252人確診；其中，自強校區某一學系在單日24小時內有5人確診，經分析數據後，發現超過2門課程，符合校方5月11日公布的遠距教學原則，因此緊急發出通知，從今天起暫停2個禮拜的實體課程，至於其他校區則仍維持實體課程。

不過，成大學生會卻認為，經該會權益部長與李俊璋確認後，對方卻堅持以校區為單位，僅自強校區的課程改為線上授課，其餘校區仍採實體授課，並由防疫小組再次發信直接更改規定，無視先前發布的遠距教學原則，經與校方溝通，最後卻被以一句「不再回答與此有關的問題！」駁回。

學生會強調，既然校方已於5月11日公告成大線上課程實施的相關規則，就應遵照該規定施行，不能出爾反爾，擅自更改規定，此舉不僅漠視上周校長座談會與學生的溝通成果，更直接打臉校方自己所訂定的防疫規定。

學生會說，在多所大學實行全面遠距教學，同時學校也疑似出現課程傳播鏈的當下，請校方不要一意孤行，視對學生的承諾與健康於無物，應遵守規定實行遠距教學，保護全體學生的安全。

李俊璋回應指出，成大共有9個校區，每個校區都有相隔，學校的停課標準，採分課程、分校區方式，這是一個漸進式的停課基準，單一校區發生可能不明原因的傳染，導致確診個案增加，就停掉該校區的實體課程。

李俊璋認為，校方以實體加線上的方式，請風險高的同學盡量不要到課堂，其他健康無虞的同學則可以到課堂，這是基於實體的學習效率、教學成果都比線上來得好，整個政府的政策，也都走向正常生活的方式來進行；全面遠距不是一個正常學習的環境，無論教學或研究上都不是一個好的方向。