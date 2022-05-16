新北市長侯友宜今（16）日上午前往五股半山雅簡易公園視察河川整治情形，在受訪時，對於王必勝被認為在臉書暗指新北市應該與醫院保持良好關係的議題作出回應之外，對於立委陳亭妃指雙北都不斷用政治紅利跟中央不同調，市府副發言人張劭斌也霸氣反擊，向中央叫板，反問為何不斷利用政治紅利向媒體放話？

有關衛福部醫福會執行長王必勝在臉書上表示，地方政府應該要跟醫院保持良好的關係，卻說沒有指哪一個縣市，但又說希望不要有陡峭的確診數上升，被外界解讀為是在暗指新北市，市長侯友宜回應，新北市很有勇氣承擔一切責任，也看到人民的痛苦，但是很多全力在中央，新北也極力反映，但有時候一等就是兩、三個禮拜，在改變的過程當中，人民也是痛苦倍增，所以他希望的是中央能快速解決問題，回應人民的期待。

侯友宜說，這2年多來，新北18家急救責任醫院、診所、衛生所以及行政團隊，每天都在防疫的過程中站在第一線傾聽人民的痛苦，所以新北市更知道人民現階段需要改變的是什麼，他舉居家照護為例，說當時中央說要等1500例確診才能做，但新北市哪等得到1500？如果當初沒也先做，新北市的醫療量能勢必受到嚴峻的挑戰，所以居家照護由新北先行，後來中央也同意，甚至最後全國跟進。他說，新北市願意站在浪頭上，承擔所責任。

另外，對於立委陳亭妃批評雙北，不斷用政治紅利跟中央不同調，也造成有叫不動醫院這種聲音出現，還說希望雙北能跟中央好好調整步伐，對此，新北市府副發言人張劭斌則是出面代替市長回應，他霸氣叫板中央，反問為何不斷利用政治紅利來跟媒體放話？他說，如果中央這些力氣拿來快速調整、解決問題會更好，但如果有權力的人都沒辦法體恤人民的痛苦，那是沒辦法解決問題的。