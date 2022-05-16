Adele Seelmann-Eggebert（左起）、國際部許愷文、節目部經理於蓓華、Mercè Oliva出席《無聲》映後討論。（公視提供）

全球公共廣電媒體年度盛會「世界公視大展」（INPUT）日前於西班牙巴塞隆納圓滿落幕，台灣公共電視除了戲劇作品《無聲》參展，廣受好評外，更接棒籌辦明年INPUT，成為年會焦點。

INPUT成立至今40餘年，以推動公共電視的社會貢獻為己任，每年於會員國中選定一地舉行年會，從會員繳交作品中，選出當年度最有創意、最具參考價值的各類型電視節目，在會議期間放映，透過專業討論，讓與會的全球公視從業人員觀摩學習。因疫情關係，2020與2021年會暫停舉辦，至今年才恢復舉辦，共計有35國的代表齊聚一堂。

台灣公視新創電影作品《無聲》以探討聽障生的校園霸凌事件，獲選在本屆INPUT年會放映，並由擔任本片監製的公視節目部經理於蓓華與觀眾進行映後座談。參與放映的各國公視人員表示相當贊同與欣賞台灣公視拍攝這部作品，是公共媒體勇氣與責任的表現，聽人演員詮釋聾人的手語表演也令人驚豔。

年會最後1日，台灣公視再次成為全場焦點。在閉幕活動中，大會宣布2023的INPUT年會將在台北舉辦。這是公視繼2006年之後，第二度爭取到舉辦INPUT國際年會。公視代總經理徐秋華除了誠心邀請各國代表「明年台北見」，也介紹了公視的英語影音服務PTS WORLD TAIWAN，令與會代表對明年年會充滿期待。