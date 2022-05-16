貿聯-KY(3665)第1季每股盈餘為3.74元，貿聯-KY公布財報後，美系外資及日系外資最新報告給予貿聯-KY「中立」評等，使其今天盤中股價逆勢走跌。

貿聯-KY第1季合併營收為116.67億元，年成長90.2%，創下單季歷史新高，由於銷售組合較為有利，單季合併毛利率為24.42%，年增2.22個百分點，營業淨利為9.05億元，年增1.25倍，稅後盈餘為5.58億元，年增80.51%，每股盈餘為3.74元。

貿聯-KY於第1季完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權收購，以INBG為名成為貿聯-KY事業體成員，跨部門的合作工作已展開，長期動能穩定成長(半導體設備、能源及儲能、數據中心、電動車及充電)在2022年第1季已占約35%。

貿聯-KY前4月合併營收為159.55億元，年增88.79%，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，今年營運可望依循往年逐季成長。

美系外資最新報告指出，由於INBG推動的營收增長超過預期，且潛在更好營收來自汽車、半導體和IT&CE業務，將貿聯-KY 2022年/2023年營收預測上調5%/3%，雖然維持「中立」評等，但目標價由340元上調至360元。

日系外資表示，貿聯第1季財報突顯收購Leoni的執行能力，在我們來看，收購是價值創造，讓貿聯-KY能夠維持其領先地位，不過我們也看到大陸大規模的封城、供應鏈限制及終端需求放緩等近期挑戰，給予貿聯-KY「中立」評等，目標價為357元。