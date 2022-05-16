中醫大新竹附醫家醫科醫師劉家嘉說，胃鏡縫胃手術適合中重度肥胖或有合併肥胖併發症的患者，但要詳細檢查，確定沒有禁忌症才能做。（中醫大新竹附醫提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹34歲曾姓女子罹患病態性肥胖，嘗試各種減肥法未能見效，求診中醫大新竹附醫時，家醫科醫師劉家嘉發現曾女食量其大，飢餓感強，經溝通後使用「胃鏡縫胃」手術，縮小曾女胃部容量降低飢餓感，再配合正確飲食與運動習慣，經過半年，曾女體重從106公斤減到72公斤，成功甩肉34公斤，重拾彩色人生！

劉家嘉表示，內科胃鏡縫胃又稱內視鏡袖狀胃成型手術（ESG），利用特殊器械架設於胃鏡上，在無痛麻醉下，從患者嘴巴進入胃部來進行無皮膚傷口的胃容量縮小手術，平均約能減少70％的胃部體積，讓患者減少食量與食慾，進而達到肥胖治療的目的

劉家嘉指這項手術適合中重度肥胖或有合併肥胖併發症的患者，術前必須經過詳細抽血與胃鏡評估等檢查，確定沒有禁忌症才能安排，術後常見的不適感為胃痛與噁心嘔吐。

若胃腸道有惡性腫瘤、胃體處有多處潰瘍或出血、嚴重胃食道逆流、橫隔膜疝氣大於5公分、胃部多發性息肉與嚴重肝硬化等病患則不適合做胃鏡縫胃手術。

劉家嘉是全球胃鏡縫胃ESG指定訓練教師，在國內完成超過45例的胃鏡縫胃手術，她統計胃鏡縫胃配合正確飲食與運動，半年與1年分可達到20.72％與22.75％總體重下降。

劉家嘉指出，肥胖是慢性疾病，是人體脂肪器官與大腦下視丘管轄能量平衡處發生問題，只要透過正確的肥胖醫學治療，肥胖疾病是可扭轉的，無論接受何種輔助性肥胖治療，都要養成良好飲食與運動習慣，並終身維持，才能長久不復胖，繼續亮麗的人生！