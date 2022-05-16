華新13日被MSCI從全球小型指數，增列為全球標準型指數成分股，積極布局新能源產業，印尼投資建冰鎳廠，預計年底完工，還瞄準離岸風電第三階段區塊開發商機，決定斥資新台幣50億元以上，在高雄港租地建海纜廠。16日上漲0.65元，以37.50元開出，最高曾達37.55元，賣壓湧現，目前開高走低而呈下跌走勢。

華新董事長焦佑倫13日股東會後受訪表示，華新產品多元，涵蓋電力、材料及原料。因應未來新能源時代，未來投資布局將環繞創能、儲能、運能、用能四領域，華新將投入海底電纜、智慧型電網電纜及電動車充電樁等。

焦佑倫指出，鎳原本用在不銹鋼，現應用在電動車電池，冰鎳是生產硫酸鎳電池的原料，華新斥資3.8億美元，其中2億美元，購入印尼旭日50.1％股權，並投資1.8億美元興建4條冰鎳廠產線，預計今年底完工，華新資源事業將從鎳生鐵走向冰鎳領域，冰鎳廠完工後，華新鎳產量增加七成。華新也布局電動車高速充電樁電線研發，正與數家充電樁廠商洽談合作。

華新看好政府發展離岸風電市場商機，因應離岸風電運營商搶攻政府離岸風電第三階段區塊開發，需要有海底電纜。華新指出，發展海底電纜面臨市場、認證、土地及技術四大挑戰。政府在台灣海峽建置離岸風場，市場很大。為此華新日前承租高雄港土地，規劃建海底電纜廠，預計2023年下半年動工興建，2025年完工、2026年試車量產。海底電纜技術與認證做連結，得到歐洲做認證，需要較長的時間，華新規劃2027年前要完成認證，才能參與離岸風電第三區塊開發，開始貢獻業績，提供給離岸風機運營商，投資金額超過50億元。

華新去年EPS是歷史新高的一年，焦佑倫股東會上也向股東說明，華新今年是還不錯的一年，審慎樂觀。華新以前是一年好、一年壞，三年普普通通的週期，未來希望走向平穩發展。