縣府為讓新豐鄉濱海自行車直接銜接桃園新屋綠色隧道，向交通部爭取補助經費，將興建跨越福興溪的自行車及人行景觀橋，預計年底施工，明年6年完工後，鐵馬族就能減少10公里路程，不必再繞道，一路欣賞海岸線風光，安全又便捷。

縣府為讓新豐濱海自行車道從坡頭村銜接桃園新屋，2020年獲體育署補助，從紅樹林自行車道走既有農路路線，串聯到新屋綠色隧道自行車道，設置標示指引及改善路面，形成約10公里的U字型的桃竹濱海自行車騎乘路線。

由於路線偏離海岸線觀光軸帶，鐵馬族騎到新豐觀海大道至坡頭漁港後，要轉進農路、公墓到桃園新屋向常會騎錯路，對提昇區域觀光遊憩的吸引力也很有限。

交旅處長游志祥說，縣府去年提出「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫-新竹縣雙新自行車道計畫」，月前獲得交通部核定7500萬元執行。

計畫將從坡頭村往北在西濱公路橋下，興建福興溪自行車及人行景觀橋，串聯新竹縣至桃園市的濱海自行車道路線，讓單車路線不必再繞道，直接以橋樑連接。

往南向延伸到新豐鄉濱海自行車道，將同步改善沿線新豐海提、鳳坑朴樹林、池府王爺廟等幾個節點的引導標示，紅毛港遊憩區經鳳坑漁港至台15線約1公里的老舊自行車道瀝青路面，亦將重新鋪設。

游志祥表示，福興溪自行車及人行景觀橋，跨河橋梁長約90米及高架鋼棧橋約160米，寬約4米，單車和行人分道，往新豐方向高架鋼棧橋可解決近2米的高低差問題，以利銜接新豐坡頭村石滬堤頂步道，預計5月底招標，年底開工，明年6月完工。

縣長楊文科表示，福興溪景觀橋梁完工後，新竹縣濱海自行車道就可直接銜接桃園新屋綠色隧道，鐵馬族不用再走農路路線，避免與汽機車爭道，沿途欣賞海岸線風光，可望帶動桃竹雙邊的觀光發展。