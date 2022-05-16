影／陳時中參選北市長？綠委：防疫霧煞煞、中重症病房也不太夠

本土疫情升溫，外傳衛福部長陳時中仍是民進黨台北市長熱門人選，到7月底前轉戰都還來得及。對此，民進黨立委王美惠今（16日）表示，「陳時中防疫『霧煞煞』，要叫他放下，做得下去嗎？」除了快篩劑需排隊外，醫院內中重症病房也不太夠住，醫護人員和指揮中心辛苦了。

王美惠表示，要選舉也要好好籌備，因為防疫期間，台北市長人選是誰還不知道，若是陳時中，「陳時中防疫『霧煞煞』，要叫他放下，做得下去嗎？」

此外，關於7月再投入也來得及，王美惠表示，每一個地方選舉都要準備，才是最適合的。

王美惠表示，全世界為了防堵新冠肺炎都拚命防疫，此外，為了快篩劑排隊，無論是價格或排隊，對台灣是一個考驗。尤其，醫院內中重症病房也不太夠住，所有的醫護人員、指揮中心每個人都非常辛苦。

她強調，每天的情況都不一樣，愈來愈多人確診，以昨天為例就達6.8萬人確診，若今天更多人確診，更加「霧煞煞」，要謝謝所有的醫護人員及指揮中心人員，辛苦了。