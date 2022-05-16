新疆女神佟麗婭（丫丫）與導演陳思誠在去年5月、諧音「我愛你」的5月20日閃電宣布離婚，7年婚姻正式畫下句點，彼此都在微博發文標記對方並互相感謝，雖然佟麗婭與陳思誠無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係，就有陸媒直擊，野生佟麗婭和陳思誠近日帶著兒子和女星霍思燕聚會，佟麗婭和陳思誠互動自然，兩人有說有笑，相處得相當融洽。

佟麗婭和陳思誠去年宣布離婚後，兩人仍維持友好關係，還有陸媒直擊，野生佟麗婭和陳思誠在母親節當天，帶著兒子和女星霍思燕現身街頭聚會，佟麗婭和陳思誠不僅難得同框，兩人互動也很自然，一路上都有說有笑，相處得很融洽，當陳思誠蹲下和兒子聊天時，不小心露出衣服，佟麗婭也很自然地上前整理，兩人雖然離婚但沒交惡，也獲得網一片狂讚。

新疆女神佟麗婭恢復單身後，她把重心轉往工作。（圖／取材自Hello佟麗婭微博）

其實，佟麗婭與陳思誠去年5月宣布離婚後，陳思誠不僅大方出席佟麗婭主演的新片活動，他喊佟麗婭的暱稱「丫丫」，並稱讚佟麗婭演技好，同時，陳思誠還在8月大方發文為佟麗婭慶生，陳思誠在微博發文：「朵朵媽，生日快樂，青春永駐！」並曬出佟麗婭陪伴兒子「朵朵」的彈鋼琴照，陳思誠慶生文也釣出佟麗婭開心回應：「謝啦」，而陳思誠稱呼佟麗婭為「朵朵媽」，也洩漏出兩人雖然無緣繼續當夫妻、退回朋友關係，但仍是最愛兒子的父母。