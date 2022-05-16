印度阿達尼集團（Adani Group）周日發布聲明表示，該公司將以105億美元收購瑞士建材大廠Holcim AG在印度的水泥事業控股權，這將是印度基礎建設與建材產業迄今規模最大的收購案，將使阿達尼集團成為印度第二大水泥生產公司。

阿達尼集團董事長高塔姆·阿達尼（Gautam Adani）數個月前才剛從信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）手中搶下印度首富寶座。

在經過激烈競標之後，阿達尼集團成功搶下了這筆交易，將收購Holcim在Ambuja Cements與其子公司ACC的全部股份。交件顯示，Holcim透過子公司持有Ambuja約63.19%股份，以及約54.53%的ACC股份。

Ambuja和ACC每年合併可生產至少7000萬公噸水泥，在印度僅次於年產能達1.2億公噸的UltraTech Cement。

阿達尼集團表示，未來將透過公開市場取得更多股份。

另一方面，Holcim再度處分旗下資產，主要為了減少對水泥事產的依賴，在減碳排的全球風潮興起之際，許多投資人對這種高汙染產業越來越興趣缺缺。近年來，這家瑞士建材大廠已加快擺脫高碳排水泥事業的步伐。

這項交易尚待主管機關批准，Holcim表示，預計將於2022年下半年完成交易。