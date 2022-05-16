星座運勢網站「星座上上簽」分析，獅子座、金牛座、水瓶座的男人最捨得花錢在老婆身上，對他們來說婚後就是要對老婆負責，自己的任務就是努力賺錢給老婆花，最捨得富養老婆。

▍1.獅子座

獅子男充滿霸氣，喜歡受到大家矚目，所以擇偶時也特別偏好外型亮眼、打扮時髦的女性，兩人結婚後，獅子男的大男人主義會爆發，認為應該要好好照顧自己的女人，很願意為對方付錢，不過也非常注重老婆的外表，如果穿得不夠得體，他們會覺得是在讓自己丟臉，為了讓另一半看起來更賞心悅目，無論花再多錢他們都不會心痛，只要其他男人投以羨慕的眼神，他們就覺得一切都值得了。

▍2.金牛座

金牛男平常對旁人很吝嗇，不過只要被他們認定是要攜手走一輩子的對象，他們就會非常大方，無論想要什麼，只要是實用的東西，他們都很願意掏錢包，完全不會拒絕老婆的要求。金牛男或許比較不會說甜言蜜語，也不太會製造浪漫，但是他們會用實際行動對老婆好，努力賺錢養家，沒有一句怨言，是個負責任、寵老婆的好男人。

▍3.水瓶座

水瓶男在婚前比較愛玩，又很自私，往往會被貼上渣男標籤，不過一旦遇到讓他願意定下來走入婚姻的對象，他們就會收起玩心，努力對老婆好，痛改花心的惡習，變成專情又可靠的老公。水瓶男本身就不太在乎金錢，對他們來說，賺錢就是為了買快樂，如果兩人相處愉快，老婆花錢花得開心，那麼他們也不會管這麼多，想買什麼都沒關係。