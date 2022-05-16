峨眉停車場5少年仔當街砍人 只為在女友面前逞英雄

北市西門町15日晚間10點多，發生5名年輕男子，在峨眉停車場當街砍人，行徑囂張，完全無視警方在1樓路邊正在臨檢，砍傷2人後，5人立即逃逸，站在路邊員警見其中1名人遭砍傷後駕車呼救，隨即成立專案小組，3小時後將5人逮捕到案，並依殺人未遂送辦。

25歲邱姓男子的前女友，近來結識犯案的21歲梁男，常向梁男抱怨兩人分手，梁男為了要幫忙出頭，在她面前逞英雄，找來20歲鄭男、19歲戴男、19歲呂男以及一名未成年少年，5人埋伏在峨眉停車場，趁著邱與曾姓友人購物結束，正要到4樓停車格取車之際，持西瓜刀追砍邱男，另一名被害的29歲曾男，嚇得趕緊跳上車，負傷衝向1樓，向正在臨檢的員警求助。

警方獲報後，發現邱姓男子躺在車道中，背部、手部、腳部多處遭利刃砍到皮開肉綻，身上有3、4處傷口需要手術縫合，地板留有大量血跡，經開刀治療，現仍在醫院觀察中，所幸意識清楚，指稱動手的是前女友的朋友，警方循線逮人，3小時內將5人全數查緝到案，全案依殺人未遂偵辦。